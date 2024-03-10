محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان 2024، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة على مدار شهر رمضان المعظم، لتوفير مطالب واحتياجات المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة، خاصة من السلع الغذائية والخدمات الأساسية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن السكندري.

وأوضح محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، أنه كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات المعنية بتكثيف أعمال المرور على مدار اليوم، وتكثيف الحملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع الأساسية، ورصد أي مُمارسات احتكارية، وتشديد الرقابة على المخابز والمنافذ التموينية.

تكثيف أعمال النظافة حول المساجد

وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، خاصة تكثيف أعمال النظافة حول المساجد والمناطق المحيطة، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المحافظة مُستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام «4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137» من أي محمول.