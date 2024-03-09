«بنك الطعام» يوزع 1712 كرتونة رمضان على أهالي بشاير الخير في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، انطلاق قافلة بنك الطعام المصري التي تستهدف توزيع 1712 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا من قاطني بشاير الخير، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ.

وأكد محافظ الإسكندرية في بيان له اليوم على هامش تفقد القافلة، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

محافظ الإسكندرية: توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين

وثمن محافظ الإسكندرية الدور الفعال الذي يقوم به بنك الطعام المصري في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم أهالينا البسطاء والأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير السلع الغذائية للتخفيف عن كاهل المواطنين.

تنسيق مع التضامن الاجتماعي في توزيع الاحتياجات

وأوضح أن أعمال توزيع المواد الغذائية تأتي وفقًا لآليات محددة لتحديد الأسر المستحقة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

محافظ الإسكندرية: تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية

وأكد أن المحافظة وبالتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني حريصة على تقديم كامل الدعم للأسر الأولى بالرعاية، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لتلك الفئات.