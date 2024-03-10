معلومات عن نوة الحسوم وتأثيرها على الإسكندرية حتى رمضان.. هل عادت موجات البرد؟

في الفترة الحالية تضرب الإسكندرية نوة عنيفة، كان من المفترض أن تبدأ في الـ9 من مارس لكنها بدأت مبكرًا، وتستمر حتى بداية شهر رمضان، هذه النوة التي تسبب الشعور الشديد بالبرد وتسمى نوة الحسوم.

هل عادت موجات البرد؟

وتعتبر نوة الحسوم من النوات التي تضرب الإسكندرية في شهر مارس، في الـ9 من مارس تحديدًا.

وبسبب نوة الحسوم تتعرض الإسكندرية لموجة من الرياح المثيرة للأتربة، مصحوبة بأمطار في بعض المناطق، ويغلق العديد من المواطنين نوافذ منازلهم خوفًا من الأتربة والأمطار.

سر قوة نواة الحسوم هو وجود منخفض جوي في نفس الوقت، الذي تضرب فيه البلاد.

بحسب تصريحات، الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، يتعامل خبراء هيئة الأرصاد الجوية مع منخفضات جوية، ويتابعون الكتل الهوائية على المناطق المحيطة بالبلاد.

وأوضح أن منخفضًا جويًا كان موجودًا في طبقات الجو العليا يسيطر على البلاد، هذا المنخفض ضعيف، ويصاحبه فرص سقوط أمطار خفيفة في أماكن متفرقة في الإسكندرية، وبدءًا من الغد، ستقل فرص سقوط الأمطار وتستقر درجات الحرارة.

تغير مسار الكتل الهوائية الباردة

وبحسب تصريحات «القياتي» تشير الخرائط إلى تغير مسار الكتل الهوائية الباردة بدخول يوم الاثنين، ويبدأ الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة، وتكون العظمى على القاهرة 25 درجة، والثلاثاء والأربعاء ذروة هذا الارتفاع، حتى تصل العظمة على القاهرة 29 درجة مئوية.

الكتل التي تغير من حالة الطقس في أول ثلاث أيام من شهر رمضان، تأتي نتيجة تأثر البلاد بكتل جنوبية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربية، مع كتل هوائية من مصادر حارة، وسطوع أشعة الشمس دون سحب تحجب أشعتها، حسبما أكد «القياتي».