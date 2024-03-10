«رمضان بطعم الحرب».. كيف احتفل أهالي غزة بقدوم الشهر الكريم؟ (فيديو)

رغم معاناة الألم والحزن واللحظات الصعبة التي يمر بها أهالي غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر الماضي، إلا أنه لم يمنع ذلك الشعب الفلسطيني من الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، إذ علقوا الزينة الرمضانية والأنوار في المخيمات التي يقيمون بها.

الاحتفال بقدوم شهر رمضان

علامات الفرحة والسعادة الممزوجة بالحسرة، كانت تسيطر على أهالي الشعب الفلسطيني في مقطع الفيديو الذي نشره تليفزيون فلسطين، أبرز مدى قوة هذا الشعب الذي لا ينكسر مهما كانت الظروف والصعاب.

كان الأطفال يلهون بين المخيمات تحت أنوار الزينة الرمضانية، الفرحة تسيطر على ملامحهم، مرددين «رمضان جانا»، مشاهد أثبتت للعالم أن الشعب الفلسطيني لا ينهزم مهما كانت ظروفه، وأيضا مهما وصل حجم الدمار الذي سببه الحرب على هذا الشعب.

في البداية ظن الكثير أن الشعب الفلسطيني قد لا يحتفل بقدوم شهر رمضان المبارك، نظرا لظروف الحرب التي يعيشونها، ولكنهم أثبتوا العكس، إذ عندما انتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل العديد معه، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «شعب جبار ربنا يتقبل منكم ويحميكم من كل شر» وأيضا «يا عمري عليكم يا رب بجاه حبيبك محمد تفرجها عليهم وتجبر بخاطرهم وتخلص هالحرب يا رحيم كل حد قرأ تعليقي أمانة تدعولهم بصلاتكم وقبل افطاركم وبقيامكم دعاء من القلب».

جرائم الاحتلال الإسرئيلي

جرائم عديدة ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في حق الشعب الفلسطيني، راح ضحيتها آلاف الشهداء من الأطفال، سواء كان نتيجة القصف أو سوء التغذية واستشهاد السيدات وكبار السن، إذ الحياة ربما أصبحت شبه منعدمة أو قد تكون على وشك الانتهاء لعدم وجود الطعام والماء وأيضا انقطاع الكهرباء والغاز.