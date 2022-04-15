قصر ثقافة أسيوط يواصل الاحتفال بشهر رمضان.. عروض فنية وورش حكي للأطفال

شهد قصر الثقافة برئاسة صفاء حمدان احتفالية ثقافية فنية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بأسيوط، في إطار احتفال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بحلول شهر رمضان المبارك، وتقديم باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي من خلال فرع ثقافة أسيوط.

رمضان وذكريات الطفولة

بدأت فعاليات الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم بينما أقيمت محاضرة تثقيفية بعنوان «رمضان وذكريات الطفولة» حاضرها الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، الذي تناول الحديث حول نشأة الفانوس واجمل ذكريات الطفولة في رمضان ووضع التغييرات الحديثة من التكنولوجيا وأثرها في المجتمع المصري.

ورشة حكى بعنوان «القدم الذهبية»

وعلى التوازى أقيمت ورشة حكى للأطفال بعنوان القدم الذهبية بجانب تقديم ورشة خزف للأطفال قدمها الفنان حسن صفوت، ومسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة قدمتها بجانب عرض فني لفرقة شخبطة لماسكات العرائس التي تفاعل معها الاطفال على أنغام الموسيقى الرمضانية.

أمسية شعرية

وقد شهدت الاحتفالية أمسية شعرية ذو إطلالة رمضانية شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر محمد أبو شناب والشاعر مصطفى رشوان السلامي والشاعر هيثم الأصيل، إذ قدموا مجموعة من القصائد الشعرية ذات طابع رمضاني.

فقرات فنية

وتوالت الفقرات الفنية حيث قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرض فني منها رقصة العصا والتنورة والتابلوهات النوبي مع الأطفال، بينما اختتمت فعاليات الاحتفالية بعرض فني لفرقة قصر ثقافة أسيوط للآلات الشعبية وقدمت باقة من التابلوهات التراثية التي استمتع بها الجمهور.