مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في العالم.. تطهر في إندونيسيا وفوانيس في مصر

يتميز شهر رمضان الكريم بتقاليد مشتركة بين بلدان العالم، مثل الصيام والأعمال الخيرية والصلاة، فضلاً عن الممارسات التي تختلف من ثقافة إلى أخرى، من طقوس الاستحمام في إندونيسيا إلى إضاءة الفوانيس في مصر.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في البلدان حول العالم.

تطهير واستحمام في إندونيسيا

في جميع أنحاء إندونيسيا، يمارس المسلمون طقوسًا مختلفة لتطهير أنفسهم في اليوم السابق على شهر رمضان، وتحتفظ عدة مناطق في جاوة الوسطى والشرقية بتقليد مطهر يسمى بادوسان «الاستحمام باللهجة الجاوية»، حيث يغرق المسلمون الجاويون أنفسهم في الينابيع، وينقعون أجسادهم من الرأس إلى أخمص القدمين.

تتمتع الينابيع بأهمية روحية عميقة في الثقافة الجاوية، وهي جزء لا يتجزأ من التطهير للشهر الكريم، منذ سنوات، كان من الشائع لكبار السن والزعماء الدينيين المحليين اختيار وتخصيص الينابيع المقدسة في الوقت الحاضر، يذهب الكثيرون إلى البحيرات وأحواض السباحة القريبة، أو يطهرون أنفسهم في منازلهم.

مدافع تطلق على الإفطار في لبنان

ارتبط مدفع الإفطار بشهر رمضان، في كثير من البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان، حيث استخدم العثمانيون المدافع للاحتفال بوجبة الإفطار في جميع أنحاء البلاد، وكان يُخشى أن يكون هذا التقليد قد فقد في عام 1983 بعد غزو أدى إلى مصادرة بعض المدافع التي كانت تُعتبر آنذاك أسلحة، لكن الجيش اللبناني أعاد إحياؤه بعد الحرب وما زال مستمراً حتى يومنا هذا، مما يثير الحنين بين الأجيال الأكبر سناً الذين يتذكرون رمضان في طفولتهم.

«حق الليلة» في الإمارات

غالبًا ما تتم مقارنتها بالعادات الغربية المتمثلة في الخدعة أو المعالجة، فإن تقليد «حق الليلة»، في الإمارات يحدث في الخامس عشر من شهر شعبان، أي قبل شهر من رمضان، هذا اليوم الذي تشترك فيه العديد من البلدان في جميع أنحاء الخليج، يرى الأطفال يتجولون في أحيائهم وهم يرتدون ملابس زاهية، ويجمعون الحلوى والمكسرات في حقائب حمل تُعرف باسم kharyta - كل ذلك أثناء غناء الأغاني المحلية التقليدية، يتردد صدى ترنيمة: «أتونا الله يوتيكوم بيت مكة يوديكوم، أعطنا الله يجازيكم ويساعدكم على زيارة بيت الله في مكة».

إضاءة الفوانيس الملونة في مصر

في كل عام، يستقبل شعب مصر رمضان بفوانيس ملونة، فوانيس ترمز إلى الوحدة والفرح طوال الشهر الكريم، على الرغم من أن هذا التقليد ثقافي أكثر منه ديني، فقد أصبح مرتبطًا بقوة بشهر رمضان المبارك، واكتسب أهمية روحية.

تجمع النساء عشية العيد في باكستان

بما أن رؤية الهلال الجديد يصادف نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر، لذا تبدأ احتفالات شاندرات في باكستان، بعد الإفطار الأخير تتوافد أعداد كبيرة من النساء والفتيات على الأسواق المحلية لشراء أساور ملونة وطلاء أيديهن وأقدامهن بتصميمات معقدة من الحناء.

النفار يجوب أحياء المغرب

خلال شهر رمضان، يجوب النفار أحياء المغرب، وهو منادي بلدة يرتدي الزي التقليدي من الجندورة والنعال والقبعة، ويمثل بداية الفجر بلجنة تم اختياره من قبل سكان البلدة لصدقه وتعاطفه، يسير النفار في الشارع بينما ينفخ بوقًا لإيقاظهم للسحور.

الطبالون يعلنون السحور في تركيا

منذ أيام الإمبراطورية العثمانية، استيقظ الصائمون في شهر رمضان على صوت قرع طبول في الصباح الباكر من أجل السحور، على الرغم من مرور الوقت وعلى الرغم من اختراع المنبهات، لا يزال أكثر من 2000 عازف طبول يجوبون شوارع تركيا، ويوحدون المجتمع المحلي خلال الشهر الكريم.