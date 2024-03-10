الفنان أحمد العوضي يعلن انطلاق مسابقة مسلسل حق عرب غدا

اعلن الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، انطلاق مسابقة مسلسل حق عرب، مساء غد الاثنين، عقب عرض أولى حلقات المسلسل.

ونشر أحمد العوضي البوستر الدعائي للمسلسل، وعلق عليه قائلا: «حق عرب ابتداء من بكره أول رمضان، الساعه 9 مساء على on drama، الساعة 12 بالليل على on، وأول سؤال بكره بعد نهاية الحلقة الساعة 10 بالليل لحد 10 بالليل تاني يوم إن شاء الله».

مسابقة مسلسل حق عرب

وأعلن الفنان أحمد العوضي، منذ أيام، عبر حسابه بمنصة «إنستجرام»، عن مسابقة قيمتها 1.5 مليون جنيه، وسيجري توزيع 50 ألف جنيه يوميا على 5 فائزين، بعد الإجابة على سؤال بعد الحلقة، لمدة 20 يوما، ثم تقف المسابقة.

ومع آخر يوم في رمضان، يطرح أحمد العوضي سؤالا عن الحلقة الأخيرة، بجائزة قدرها نصف مليون جنيه.

يذكر أن مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، في رابع تعاون يجمعهما، ورياض الخولي، وصبري فواز، ووفاء عامر، وكاورلين عزمي، ودنيا المصري، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.