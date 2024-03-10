أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خريطة مواعيد وقنوات المسلسلات الدرامية، المقرر أن تنطلق في ماراثون المتحدة للموسم الرمضاني الحالي 2024، وتساءل الجمهور في الساعات القليلة الماضية عن مواعيد عرض حق عرب بطولة أحمد العوضي على قناة ON في رمضان 2024.

موعد عرض مسلسل حق عرب رمضان 2024

وأعلنت قناة ON عن انطلاق عرض مسلسل حق عرب علي شاشتها بشكل حصري، ومن المقرر أن تنطلق الحلقة الأولي من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، بعد منتصف الليلة في تمام الساعة 12 صباحًا، ويأتي عرض الإعادة الأولى من المسلسل في الساعة الخامسة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة الحادية عشر صباحًا.

تفاصيل أحداث مسلسل حق عرب

وحقق مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي، رواجًا جماهيريًا كبيرًا قبل انطلاق عرضه، إذ أصبح لدي شخصية عرب السويركي شعبية كبيرة، والتف حول الجمهور أثناء تصوير مشاهده في شارع المعز، والذي يقدم خلال أحمد العوضي دراما شعبية بحبكة درامية مختلفة يتضمنها العديد من مشاهد الأكشن والتي أصر علي تقديمها بنفسه، ويشهد مسلسل حق عرب لزمات جديدة والتي اعتاد عليها الجمهور منه من بينها وحد الواحد.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوي عثمان، دنيا المصري، كارولين عزمي، من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.