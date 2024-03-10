ساعات قليلة، وينطلق ماراثون المتحدة بعرض باقة متنوعة من الأعمال الدرامية بتوليفة جذابة بين الكوميدي والأكشن والدرامي والتاريخي، فى تنوع مميز للجمهور ويلبي كل احتياجاته، وبحث الجمهورعن القنوات الناقلة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في رمضان 2024، والذي نكشف عنه فى السطور التالية..

القنوات الناقلة لمسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

من المقرر عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، حصريًا على شاشة قناة ON، بدءًا من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليلة والتي تشهد عرض الحلقة الأولى، على أن تكون الإعادة الأولى في الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة الحادية عشرة والربع صباحًا.

أحداث مسلسل حق عرب رمضان 2024

ويتميز حلقات مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي في رمضان 2024، بمزجه بين ألوان درامية مختلفة مثل الأكشن والرومانسية والأحداث الاجتماعية المشوقة، والتي تجعل الجمهور في حالة ترقب دائم لمعرفة أحداث الحلقات وتطورها.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة مسلسل حق عرب الفنان أحمد العوضي وعدد كبير من الفنانين من بينهم رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كاورلين عزمي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.