أزاحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الستار عن مواعيد مسلسلات الدراما الرمضانية والتي تضمنت تنوعا كبيرا في أعمالها لهذا الموسم الرمضاني، وبحث الجمهور في الساعات القليلة الماضية عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي على قناة ON.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل حق عرب لـ أحمد العوضي على قناة ON

ومن المقرر أن يكون موعد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON، بداية من الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، ويعاد في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، وتأتي الإعادة الثانية في الساعة الحادسة عشر صباحًا، وبشكل حصري على شاشة ON، إلى جانب منصة Watch it.

وتقدم الفنانة دينا فؤاد البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي، إذ يشهد المسلسل التعاون الرابع بينهما، وينتمي مسلسل حق عرب لنوعية الأعمال الشعبية وجرى تصوير مشاهد كثيرة منها فى منطقة الجمالية وشارع المعز وغيرها من مناطق مصر القديمة، ويخوض بطل العمل أحمد العوضي والذي يجسد شخصة عرب السويركي عدة صراعات.

أبطال مسلسل حق عرب رمضان 2024

مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، سلوي عثمان، وليد فواز، كاورلين عزمي، دنيا المصري، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.