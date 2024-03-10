بالأسماء.. تعيين 6 معيدين بكلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتعيين 6 معيدين بعدد من الأقسام العلمية المختلفة بكلية طب الفم والأسنان، بإشراف الدكتورة إيناس الجندي، عميد الكلية.

أسماء المعيدين الجُدد

ووفقاً لما أعلنته كلية طب الفم والأسنان بجامعة كفر الشيخ فإنّ المعيدين الجُدد الذين جرى تعيينهم بالكلية هم:

1- روضة أيمن محمد العوضي - قسم طب الأسنان التحفظي.

2- أحمد السيد السيد علي أبو سرحان - قسم طب الفم وأمراض اللثة.

3- إسلام محمد سند الفخراني - قسم علاج الجذور.

4- إسراء الغريب كامل عبد الرازق - قسم طب أسنان الأطفال وصحة الفم.

5- عبد الرحمن محمد عبد الرازق جاب الله كريم - قسم باثولوجيا الفم.

6- أحمد صلاح عبد السلام محمد شامية - قسم الاستعاضة الصناعية.

عميد كلية طب الفم والأسنان تهنئ المعيدين الجُدد

ومن جانبها، هنأت الدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، أوائل الطلاب الخريجين بالأقسام، بمناسبة تعيينهم معيدين في أقسام «طب الأسنان التحفظي، وطب الفم وأمراض اللثة، وعلاج الجذور، وطب أسنان الأطفال وصحة الفم، وباثولوجيا الفم، والاستعاضة الصناعية» بكلية طب الفم والأسنان، متمنيةً لهم دوام التوفيق والسداد.