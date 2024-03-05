جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة الطلاب المثاليين «قادرون باختلاف»

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، مسابقة الطالب والطالبة المثاليين «قادرون باختلاف» بكلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

مسابقة الطالب والطالبة المثاليين «قادرون باختلاف»

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ الجامعة تضع نصب أعينها طلابها «قادرون باختلاف» على رأس أولوياتها واهتماماتها، وتوفر كافة الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين منهم، والأنشطة الطلابية مكمل أساسي للعملية التعليمية، حيث تكسب الطلبة تحمل المسئولية تجاه أنفسهم وزملائهم ومجتمعهم، موجهاً الطلبة بضرورة الحرص على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة والتعلم الدائم، واكتساب الخبرات، والتواصل مع الأساتذة، والاستفادة من خبراتهم، والاستعداد للمستقبل بشكل جيد في ظل اهتمام الدولة المصرية بالشباب المبدعين منهم.

بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة

وأكد «دسوقي»، أنّ هذه المسابقة تأتي حرصاً من جامعة كفر الشيخ على بناء الشخصية الوطنية لدى طلبة الجامعة «قادرون باختلاف»، وتحقيقاً لأهدافها التنموية، وتطويراً لمهارات الطالب الشخصية، وتعزيزاً للثقة بالنفس، لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلبة، وحثهم على التفوق الدراسي.

وأضاف «دسوقي»، أنّ مسابقة الطالب المثالي «قادرون باختلاف» تهدف إلى تكريم الطلبة المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع لأنهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الجامعة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّه تم إجراء المسابقة على عدة مراحل وشملت «المقابلة الشخصية - المعلومات العامة - اللغة الأجنبية - المواهب الشخصية - المشاركات والجوائز والشهادات - التقييم النفسي - المستوى العلمي - السمات الشخصية»، وشارك بالمسابقة طلاب «قادرون باختلاف» من كليات الجامعة ومنها «الآداب، والتجارة، والزراعة، والصيدلة، والألسن، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والتمريض، والحقوق».