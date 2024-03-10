تحتفل مصر والعديد من الدولة العربية الإسلامية بحلول شهر رمضان الكريم 2024/1445، غدا الاثنين، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية، استطلاع هلال الشهر الكريم، اليوم، كما حددت موعد صلاة التراويح في مصر رمضان 2024، غدا بعد صلاة العشاء، وفقا لتوقيت كل محافظة.

ما هو موعد صلاة التراويح في مصر رمضان 2024؟

يتحدد موعد صلاة التراويح في مصر رمضان 2024، وفقا لتوقيت كل محافظة بدأ من محافظة القاهرة، والتي يكون موعد صلاة التراويح بها بعد صلاة العشاء مباشرة، إذ يرفع الآذان صلاة العشاء في تمام الساعة 7:17 مساء، وأيضا في محافظة المنصورة تُقام صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، في نفس توقيت القاهرة أي في تمام الساعة 7:17 مساء.

موعد صلاة التراويح في أسوان

وتحديد موعد صلاة التراويح في مصر رمضان 2024 إذ تقام صلاة التراويح في أسوان رمضان 2024 غدا عقب صلاة العشاء مباشرة، والمقرر أن يرفع آذانها في تمام الساعة 7:09 مساء. أما في الإسكندرية تُقام صلاة التراويح عقب صلاة العشاء التي يرفع آذانها في تمام الساعة 7:23 مساء.

موعد صلاة التراويح في الإسكندرية

فيما تقام صلاة التراوايح في المحلة غدًا بعد صلاة العشاء مباشرة في تمام الساعة 7:18 مساء وفي قنا تُقام صلاة التراويح بعد صلاة العشاء في تمام الساعة 7:10 مساء.

أول ليالي رمضان 2024 في مصر

وتبدأ أول ليالي رمضان 2024 بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر شعبان، وفقا لدار الإفتاء المصرية، إذ يتم استطلاع رؤية هلال رمضان اليوم الموافق 29 شعبان بعد غروب الشمس، ومع تحقق الرؤية أصبح اليوم التالي هو غزة شهر رمضان المبارك.

ضوابط صلاة التراويح في رمضان 2024

وضعت وزارة الأوقاف المصرية، مجموعة ضوابط وشروط أثناء صلاة التراويح لشهر رمضان 2024، كالتالي:

- أن يراعي إمام المسجد أصحاب الأعذار وكبار السن.

- أن يتم التنسيق بين الإمام والمديرية التابع لها.

- تحدد كل مديرية مساجد التهجد والاعتكاف.

- تنظم صلاة التراويح والتهجد وفقا لظروف وطبيعة كل مسجد.

- العمل على تهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل.

- عدم تقييد صلاة التراويح بمدة زمنية محددة.