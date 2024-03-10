أحمد العوضي: أشكر الشركة المتحدة على المحتوى الدرامي المتنوع الذي تقدمه

وجه الفنان أحمد العوضي، الشكر للشركة المتحدة على المحتوى الدرامي المتنوع الذي تقدمه للشعب المصري في الموسم الحالي، الكوميدي والدرامي والأكشن والشعبي، قائلا: «كان مفتقدين العظمة في الدراما منذ فترة».

العوضي: مسلسل حق عرب يليق بكل الجمهور

وقال الفنان أحمد العوضي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع عبر قناة cbc، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، إن مسلسل حق عرب، يليق بكل الجمهور، لأنه كبير ودرامته وقصته جميلة، وسينال إعجاب الكثير، موجهًا الشكر للمنتج تامر مرسي، وحسام شوقي على مجهوداتهم في أعمال المسلسل.

وأكد أن «الناس كلها هتركز مع المسلسل لأنه شيق ومليئ بالألغاز».

أحمد العوضي يعلن عن مسابقة

وأعلن «العوضي» منذ أيام، عبر حسابه بمنصة «إنستجرام»، عن مسابقة قيمتها 1.5 مليون جنيه، وسيجري توزيع 50 ألف جنيه يوميا على 5 فائزين، بعد الإجابة على سؤال بعد الحلقة، لمدة 20 يوما، ثم تقف المسابقة.

ومع آخر يوم في رمضان، يطرح أحمد العوضي سؤالا عن الحلقة الأخيرة، بجائزة قدرها نصف مليون جنيه.

يذكر أن مسلسل حق عرب، من بطولة أحمد العوضي، ودينا فؤاد، في رابع تعاون يجمعهما، ورياض الخولي، وصبري فواز، ووفاء عامر، وكاورلين عزمي، ودنيا المصري، وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.