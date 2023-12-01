الفنان وليد فواز: أحمد العوضي «سالك».. وتعرضت للخذلان من كثيرين

قال الفنان وليد فواز، إن هناك العديد من الأشخاص وقفوا بجانبه في الأزمة التي مر بها على مستوى حياته الشخصية والفنية، موضحا: «هناك عدد من الأشخاص الذين مدوا لي يد العون وساعدوني على العودة، من بينهم أحمد العوضي، الذي كان يتحدث معي بالاستمرار أثناء وجودي في أمريكا».

وتابع «فواز» في حديثه لـ«الوطن»: «العوضي يستحق النجاح الذي وصل له الآن، فهو شخص نقى و(سالك) بالهجة الدارجة، وتجمعنا علاقة صداقة المستوى الإنساني يكفي حديثه معى ووقوفه بجانبي، وتامر محسن أستاذي وله فضل علي، بالإضافة إلى أحمد خالد موسى وإسلام خيري ومحمود عبد التواب كانوا بجانبي».

وليد فواز: أشكر أعدائي لأنهم السبب فيما وصلت له

على الجانب الآخر، كشف وليد فواز أنه تعرض للخذلان من عدد من المقربين، قائلا: «هناك الكثيرين خذلوني، لكن قد يكون لكل شخص عذره، ومنهم أشخاص قابلتهم بعد عودتي وأتعامل معهم بشكل عادي، أنا وصلت إلى مرحلة تصالح مع الجميع سواء الذين وقفوا بجانبي أو الذين أذوني، طالما لم نصل إلى مرحلة إهانة شديدة، وأشكر أعدائي لأنهم السبب فيما وصلت له اليوم».