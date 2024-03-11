أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية موعد صلاة التراويح في الإمارات رمضان 2024، إذ أعلنت اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك والذي يؤدي فيه المسلمون صلاة التراويح، التي تُعد سُنة مؤكدة في كل يوم من أيام الشهر الفضيل إذ تستمر من بعد صلاة العشاء، حتى قبيل الفجر.

موعد صلاة التراويح في الإمارات رمضان 2024

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، موعد صلاة التراويح في الإمارات رمضان 2024 وفقا لتوقيت كل إمارة إذ يختلف موعد صلاة العشاء من منطقة لأخرى.

موعد صلاة التراويح في أبو ظبي رمضان 2024

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، موعد صلاة التراويح في أبو ظبي، على موقعها مواقيت الصلاة على أن تكون صلاة التروايح عقب صلاة العشاء مباشرة والتي يرفع أذانها في الساعة 7:46 مساء.

موعد صلاة التراويح في دبي رمضان 2024

حددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية، موعد صلاة التراويح في دبي، عقب صلاة العشاء مباشرة والتي يرفع أذانها في تمام الساعة 07:43 من مساء اليوم الإثنين.

موعد صلاة التراويح في الشارقة رمضان 2024

تم تحديد موعد صلاة التراويح في الشارقة أول أيام شهر رمضان المبارك ليكون عقب صلاة العشاء في تمام الساعة 07:42 م.

حكم الشرع الحنيف في صلاة التراويح.. وعدد ركعاتها

أفاد الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية بأن صلاة التراويح «سنة نبوية في أصلها، وعمرية في كيفيتها وعدد ركعاتها (الثلاث والعشرين بالوتر)»، موضحين أنه حال اقتصرت الصلاة على 8 ركعات والإيتار بعدها بثلاث، «مجزئ وموافق لأصل السنة»، ويثاب المصلي على ذلك ثواب كونها من التراويح حتى وإن نقص عن الثمانية.