ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل؟.. «السر في وقت نومك»

مع إعلان دار الإفتاء المصرية يوم الإثنين الموافق 11 مارس أول أيام رمضان، تسارع المسلمون إلى المساجد لأداء أول صلاة تراويح في شهر رمضان المبارك، إذ سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، في حين تساءل البعض عن الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل.

ما الفرق بين صلاة التراويح والتهجد وقيام الليل؟

ويوضح الدكتور علي جمعة، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي جمهورية مصر العربية السابق، الفرق بين مصطلحات صلاة التراويح وصلاة التهجد وقيام الليل، فـ كلمة قيام الليل معناها أنّك تقوم لله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء، فـ كلما صليته بعد صلاة العشاء فهو معدود في قيام الليل إلى صلاة الفجر، وكل ما يقع في هذا المقام يطلق عليه قيام الليل.

وأضاف الدكتور علي جمعة في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، أنّ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون كما كان يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي لم يزِد في رمضان أو غيره عن إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، ففي «الصحيحين» عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر».

وما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف، أمَّا ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكون الرسول لم يثبتْ عنه أنَّه صلَّى العشرين لا يُعْتَبَرُ دليلًا على عدم سُنِّية العشرين ركعة في صلاة التراويح؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث في عهد الخلفاء الراشدين حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

كيف تُصلى التراويح والتهجد وقيام الليل؟

ويقول مفتي الجمهورية السابق إنّ السلف الصالح عندما صلى جمههور المسلمين 20 ركعة لصلاة التراويح، فإنّ أقوامًا أطلقوا على ما يُصلى بعد ذلك من خير وزيادة صلاة التهجد، فأصبح هناك مصطلح شائع بين المسلمين أنّ صلاة التراويح تطلق على الـ20 ركعة، ثم ما يصلي بعد ذلك في جوف الليل إلى الفجر يُسمى بالتهجد، وكلاهما هما مكونٌ لقيام الليل.

وفي هذا يقول الدكتور علي جمعة، إنّ قيام الليل هو ما يُصلى بعد صلاة العشاء، أما التهجد ما يصليه المسلم بعد أن يأخذ قسطًا من النوم ثم يترك فراشه ليصلي: «إذا التهجد قيام ليل، وقيام الليل مطلقًا الواسع ده اللي بيبدأ بعد العشاء وينتهي في الفجر بردو قيام ليل، وأيضًا التراويح قيام ليل، فـ لو كان في رمضان يسموه تراويح، وإذا كان بعد نوم يسمو تهجد، وإذا كان مُطلقًا يسموه قيام ليل».