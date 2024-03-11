لازمة جديدة لـ نيللي كريم في مسلسل فراولة برمضان.. لديها قدرة على جلب الطاقة

فتاة بسيطة ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، تطمح بالارتقاء في مستواها المعيشي، وتعتقد أن لديها روحانيات وقدرة على جلب الطاقة، بهذه الشخصية ستطل نيللي كريم على الشاشة من خلال مسلسل فراولة الذي يعرض خلال شهر رمضان، وتدور أحداثه حول الطاقة والأشخاص الذين يؤمنون بها، في إطار كوميدي اجتماعي ممزوج بالمغامرات.

نيللي كريم: فراولة تعتقد أن لها قدرات ربانية

خلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ملامح شخصية فراولة وقصة المسلسل الذي لاقى راوجًا واسعًا منذ عرض البرومو الذي خطف عقول المتابعين، بقصة الفتاة التي تعمل مندوبة مبيعات للأحجار الكريمة والإكسسورات، ويظهر أن أسلوب معين لجذب الزبائن، وتعتقد أن لها قدرات ربانية كما قالت نيللي كريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» خلال ضيافتها لـ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

العلاج بالطاقة

تعتقد فراولة أن لديها قدرات ربانية على العلاج بالطاقة، وتعمل على جذب المهتمين بالطاقة وإقناعهم بإكسسوارات لجلب الطاقة الإيجابية والمفعول السحري للعلاج بالطاقة، وتشتهر فراولة بـ لازمة "اللي يجي على فراوله ميرزقش"، التي سترددها طوال العمل كجملة تؤمن بها.

وبمناسبة أن العمل يناقش الطاقة والجذب، فمسلسل فراولة لدية الطابع الاجتماعي المبهج، كما كشفت نيللي كريم التي تجسد شخصية فراولة أن "كل حلقة هنلاقي في المسلسل والأحداث حاجة حلوة ولطيفة، وفي كمان قصص اجتماعية ومغامرات"، ويرصد قصص ومعتقدات الأشخاص الذين يؤمنون بالطاقة ويسعون وراءها، وفراولة تعمل على ذلك.