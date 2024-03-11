مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024
كتب:
عمرو الورواري
12:07 م | الإثنين 11 مارس 2024
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم
شهدت مساجد محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الأهالي وسكان المحافظة في الساعات الأولى من شهر رمضان، بالتزامن مع إعلان هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم.
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024
وكشفت هيئة المساحة المصرية أن موعد صلاة العصر في تمام الساعة 03:24 دقيقة، ويأتي موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 05:87 دقيقة وتختتم بصلاة العشاء في تمام الساعة 07:14 دقيقة.
ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة متابعة نظافة المساجد.
عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الإثنين 11-3-2024
ويصوم سكان محافظة الإسماعيلية 13 ساعة و38 دقيقة في أول أيام صيام شهر رمضان، وتزداد المدة التي يصومها بحسب فروق التوقيت من محافظة إلى أخرى.