شهدت مساجد محافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الأهالي وسكان المحافظة في الساعات الأولى من شهر رمضان، بالتزامن مع إعلان هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024

وكشفت هيئة المساحة المصرية أن موعد صلاة العصر في تمام الساعة 03:24 دقيقة، ويأتي موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 05:87 دقيقة وتختتم بصلاة العشاء في تمام الساعة 07:14 دقيقة.

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية، حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة متابعة نظافة المساجد.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الإثنين 11-3-2024

ويصوم سكان محافظة الإسماعيلية 13 ساعة و38 دقيقة في أول أيام صيام شهر رمضان، وتزداد المدة التي يصومها بحسب فروق التوقيت من محافظة إلى أخرى.