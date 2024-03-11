مواقيت الصلاة في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024.. الفجر 4:39

حددت هيئة العامة للمساحة المصرية، مواقيت الصلاة في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024 والموافق أول أيام شهر رمضان المبارك 2024، كي يؤدي المصلون والصائمون الفروض الخمسة، وإقامة شعائر الشهر الكريم، في المساجد التابعة لمديرية الأوقاف في محافظة قنا، ومن بينها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة في قنا الاثنين، الموافق 11-3-2024 بالتفصيل، وهي كالآتي:

- موعد صلاة الفجر: الساعة 4:39 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد صلاة العصر: الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المغرب: الساعة 5:56 مساءً.

- موعد صلاة العشاء: الساعة 7:10 مساءً، ويعقبها مباشرة صلاة التراويح.

عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان بقنا

وذكرتالهيئة العامة للمساحة المصرية في محافظة قنا، أن عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، هي 13 ساعة و37 دقيقة.

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، إن جميع مساجد المحافظة التي تشرف عليها مديرية الأوقاف، مستعدة لإقامة شعائر شهر رمضان الكريم واستقبال ضيوف بيوت الله.