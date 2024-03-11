ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 في كل محافظة على حدة، مُعلنًا بدء أول أيام شهر رمضان المبارك رسميًا، وذلك بعدما أوضحت دار الإفتاء أنّ اليوم 11-3-2024 هو أول أيام الصوم، ويستمر بين 13 ساعة و14 ساعة باختلاف المحافظة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، اليوم الاثنين 11-3-2024، الذي ينطلق بعد ساعات قليلة.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الاثنين 11-3-2024 في تمام الساعة 4:43 صباحًا، وفقًا لإمساكية رمضان 2024 القاهرة، فيما يبلغ عدد ساعات الصوم اليوم الاثنين في القاهرة نحو 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الجيزة اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في الجيزة، فإنّه يكون في تمام الساعة 4:44 صباحًا، كما يبلغ عدد ساعات الصوم اليوم نحو 13:38 ساعة، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024 الجيزة.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية الاثنين 11-3-2024 في تمام الساعة 4:47 صباحًا، بحسب إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية، إذ يبلغ عدد ساعات الصوم نحو 13 ساعة و38 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الفيوم: 4:45 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 بني سويف: 4:44 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 المنيا: 4:46 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم في تمام الساعة 4:45 صباحًا، ويبلغ عدد ساعات الصوم 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 قنا: 4:39 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 سوهاج: 4:43 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في الوادي الجديد اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الوادي الجديد: 4:57 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم

ويكون أذان الفجر في الأقصر اليوم في تمام الساعة 4:40 صباحًا، ويبلغ عدد ساعات الصوم 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم

ويرفع أذان الفجر في أسوان اليوم في تمام الساعة 4:39 صباحًا، ويبلغ عدد ساعات الصوم 13:37 ساعة.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم

وموعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الاثنين 11-3-2024، يكون في تمام الساعة 4:33، بينما يبلغ عدد ساعات الصوم 13:37 وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القصير.

موعد أذان الفجر في السويس اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 السويس: 4:38 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم

ووفقًا لإمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الاثنين 11-3-2024 يأتي في تمام الساعة 4:38 صباحًا، ويبلغ عدد ساعات الصوم 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 بورسعيد: 4:44 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في دمياط اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 دمياط: 4:40 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 القليوبية: 4:43 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 المنوفية: 4:44 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الدقهلية: 4:42 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الشرقية: 4:42 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في الغربية اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 الغربية: 4:43 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:39 ساعة.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم

وحول موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الاثنين أول أيام رمضان، فإنّه يأتي في تمام الساعة 4:45 صباحًا بحسب إمساكية رمضان، ويبلغ عدد ساعات الصوم نحو 13:39 ساعة حسب التوقيت المحلي لمدينة دمنهور.

موعد أذان الفجر في شمال سيناء اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 شمال سيناء: 4:32 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في جنوب سيناء اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 جنوب سيناء: 4:36 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 مطروح: 4:58 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:39 ساعة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024 كفر الشيخ: 4:44 صباحًا.

عدد ساعات الصوم: 13:38 ساعة.