رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024

كتب:

رجب آدم
02:57 ص | الإثنين 11 مارس 2024
أذان الفجر في قنا -أرشيفية

أذان الفجر في قنا -أرشيفية

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024، من أبرز ما يحرص المسلمون على معرفته مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكنوا من أداء الفريضة في موعدها المحدد، الذي أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان لها.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024

وتعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين في أنحاء محافظات مصر، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، ليكون في تمام الساعة 4:39 صباحًا.

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة في أول أيام شهر رمضان بمحافظة قنا، وصلاة الفجر 4:39 صباحًا وصلاة المغرب 5:56 مساءً.

الاستعداد للمصلين في المساجد

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أنها استعدت جيدًا لاستقبال المصلين في جميع مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان الكريم، الذي من المنتظر أنّ يكون 30 يومًا كاملًا.

اقرأ المزيد:

 عدد ساعات الصيام اليوم 28 من رمضان وموعد أذان المغرب  

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ27 من رمضان وموعد الإفطار

عدد ساعات الصيام اليوم 25 من رمضان وموعد أذان المغرب

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ21 من شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب

عدد ساعات الصيام في اليوم الـ20 من شهر رمضان 2023 وموعد أذان المغرب
بقلم رجب آدم