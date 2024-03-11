موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024، من أبرز ما يحرص المسلمون على معرفته مع حلول أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، حتى يتمكنوا من أداء الفريضة في موعدها المحدد، الذي أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية في بيان لها.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024

وتعرض «الوطن»، ضمن خدماتها التي تقدمها للمواطنين في أنحاء محافظات مصر، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الاثنين 11-3-2024، الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، ليكون في تمام الساعة 4:39 صباحًا.

ووفق إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة قنا، الصادرة من الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن مدة ساعات الصوم 13 ساعة و37 دقيقة في أول أيام شهر رمضان بمحافظة قنا، وصلاة الفجر 4:39 صباحًا وصلاة المغرب 5:56 مساءً.

الاستعداد للمصلين في المساجد

وأكدت مديرية الأوقاف في محافظة قنا، أنها استعدت جيدًا لاستقبال المصلين في جميع مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان الكريم، الذي من المنتظر أنّ يكون 30 يومًا كاملًا.