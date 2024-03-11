سيجارة وقهوة بعد الصيام.. احذر الإصابة بأزمة قلبية

سيجارة وقهوة بعد الصيام تسبب أزمة قلبية، حقيقة لا يعرفها الكثير من الناس، إذ أن شرب السجائر يصيبك بأمراض متفاقمة تدمر الجسم، وتؤثر خاصةً على القلب بعد طول ساعات الصيام، كما تزداد احتمالية الإصابة بجلطة في القلب عند تناول معها القهوة، فيتفاعلا سويًا حتى لا يتحملهما الجسم.

أضرار الـ سيجارة وقهوة بعد الصيام

التدخين عقب الإفطار مباشرة في رمضان يزيد مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، وإضافة القهوة إلى السجائر يؤثر في الدورة الدموية، وهو ما عبر عنه محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية والتغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبر أن شرب سيجارة وقهوة بعد الصيام خطر على الصحة، وعند النيكوتين قد تسبب لزوجة عالية توثر على الجسم، وتقلل نسبة الأكسجين مما ينجم عنه زيادة ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.

أضرار تناول القهوة والسجائر

تتمثل الخطورة والأضرار في تناول سيجارة وقهوة بعد الصيام على القلب في التالي، بحسب موقع «مايو كلينك»، المتخصص في الشئون الطبية: