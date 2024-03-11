احذر شرب السجائر بعد الصيام.. تؤدي إلى الوفاة

شرب السجائر بعد الصيام يصيبك بالعديد من الأمراض، وهو ما يفعله الكثير من الصائمين المدخنين، إذ ينتظرون بفارغ الصبر بعد أذان المغرب لشرابها، دون معرفة أن هذه العادة بعد تناول وجبة الإفطار تدمر الجسم، ولا يعرفون أن هناك أضرارا جسيمة إذ يفعلون هذا دون وعي بالأضرار الصحية لهذه العادة.

شرب السجائر بعد الصيام

شرب السجائر يسبب أضرارًا كثيرة ومضاعفات على الصحة، ويهدد أكثر الحياة خاصةً بعد الصيام في رمضان، لما له الكثير من الأضرار، تحدث عنها عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ عبّر أنها تبدأ من تدمير المعدة ثم تأخذ منحنى تدريجي في التأثير، خاصةً عند تناولها بعد الصيام.

أضرار شرب السجائر بعد الصيام

وعدّد الكثير من الأضرار تمثلت في التالي:

تسبب الإصابة بحرقة المعدة.

تزيد شرب السجائر من الحموضة المعوية في الجسم.

تعمل على سوء الهضم.

تهيج الأغشية المخاطية للفم.

الإصابة بالفطريات الفموية.

تسارع في نبضات القلب.

تهيّج في القصبات الهوائية.

تعمل على تأثيرات سلبية على الجهاز الهضمي.

الشعور بالدوران.

شدة الصداع.

احذر شرب السجائر الإلكترونية بعد الصيام

وأضاف أن التأثير على الجسم من السجائر الألكترونية أو العادية مساوٍ، بل أنها قد تؤول إلى زيادة الإصابة بنوبات الربو ونوبات الانسداد القصبي، وتسبب زيادة الوفيات.