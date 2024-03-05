الشركة الشرقية للدخان: تصدينا لتلاعب التجار في أسعار السجائر

قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية، إيسترن كومباني، إنَّه على مدار الفترة الماضية شهدت سوق السجائر شحا في المعروض نتيجة تلاعب بعض التجار، لافتا إلى محاولات احتكار السجائر وحجبها عن السوق بغرض رفع الأسعار.

المخزون الاستراتيجي من السجائر

وأضاف «أمان»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»: «على مدار الفترة الماضية، كنا لا نزال نغطي الكميات التي اعتدنا ضخها في السوق قدر الإمكان، ما تطلب استهلاكنا جزءا كبيرا من المخزون الاستراتيجي الذي كنا نحرص على توفيره بشكل مستمر، ونجحنا في سد احتياجات السوق بالفعل».

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة: «كنا نتتبع أي منطقة يحدث فيها زيادة سعرية ونبدأ في التحرك الفوري، ونغرق المنطقة وما حولها بمنتجاتنا لتعاود الأسعار الانخفاض فوراً خلال يوم أو يومين بحد أقصى، وحرصنا على اتباع هذه الآلية طالما تدفقت المواد الخام قوية ولدينا مخزون يكفي إلى أن بدأ الأخير في التراجع وخشينا على نفاذه أسرع من اللازم».

تغطية السوق باستمرار

واستطرد: «فكرنا في التواجد الدائم والمستمر بمنتجاتنا في الأسواق ومراقبة الأسواق والسعر وتعاونا في ذلك مع الجهات الرقابية المختصة والتعاون كان على أعلى مستوى، ومع دخول الشريك الإماراتي كان أولويتنا التفكير في الاستمرارية في ضخ المنتجات بكميات تكفي الأسواق، حتى لا نظل تحت رحمة ما يسمى بالمافيا، أو التجار الذين يستغلون الأزمات».

وأكد أن مبلغ الـ 400 مليون دولار التمويل من الشريك الإماراتي بالشركة، يعادل الاحتياج السنوي للشركة من منتجات تبغية وغير تبغية، أي مستلزمات الإنتاج، والمبلغ يعتبر شريحة أولى ستعيد الشركة إلى الطريق لننطلق لكن الإمكانات المتاحة للشركة الشرقية من المستثمر الإماراتي صاحب الملاءة المالية القوية للغاية.