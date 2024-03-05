استشاري باطنة: السجائر الإلكترونية «سم في العسل»

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، تأثر جميع خلايا الجسم بالسجائر الإلكترونية، خاصة أنّ سوق السجائر الإلكترونية عشوائي، ولا يوجد بحوث أو دراسات تتم على الزيوت المستخدمة في هذا النوع من السجائر، والتي تتنوع أسعارها بين الرخيص والغالي، لكن جميعها مضرة بصحة الإنسان.

خطورة النيكوتين

وأضاف «صفوت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ النيكوتين هي المشكلة الأساسية في كل أنواع السجائر سواء عادية أو إلكترونية، وإذا دخل جسم الإنسان خاصة الشباب تحت سن 18 عاما يؤثر سلبا على الإدارك وتكوين الشخصية، كما يؤثر على التحصيل الدراسي مع العصبية الزائدة.

زيوت السجائر الإلكترونية

وتابع، أنّ السجائر الإلكترونية تتكون من زيوت ومواد تمثل سموم، واصفا إياه بكونها «سم في العسل»، فهي ذات رائحة هادئة وجميلة، لكنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، ولها تأثير سلبي على الحالة النفسية، حيث تؤثر على مراكز الإدراك بالمخ والحالة العامة للإنسان، وبالتالي قد تصيب الإنسان بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية.