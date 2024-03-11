مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2024.. الامتحانات في موعدها

اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو أيضا من أيام العمل في المصالح الحكومة والهيئات والمدارس والجامعات، وهناك بعض الجامعات عدلت مواعيدها، وخلال السطور التالية نجيب عن ما هي مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2024.

مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2024

أوضح مصدر مسؤول بجامعة الأزهر، أن جداول كليات جامعة الأزهر لم يتم تعديلها لما يعرف بمواعيد جامعة الازهر في رمضان 2024 حتى الآن، وكل الكليات تعمل وفق الجدول المعلن مسبقا في الفصل الدراسي الثاني الذي قارب على الانهاء لتبدأ امتحانات الفصل الداراسي الثاني في معظم الكليات.

خريطة جامعة الأزهر في رمضان 2024

وأشار المصدر في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن خريطة العام الدراسي 2023 – 2024 تراعي جيدا التنوع مع الإجازات والمناسبات الرسمية، وبالنسبة لـ مواعيد جامعة الأزهر في رمضان 2024 فقد جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الثاني 2023-2024، على النحو التالي:

وتأتي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 للفصل الدراسي الثاني على النحو الآتي:

- تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.

- وتنتهي الدراسة في الفصل الثاني يوم الخميس الموافق 30 مايو 2024.

- وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2024.

- بينما تبدأ امتحانات التصفية يوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2024.