7 معلومات عن المصارع جون سينا بعد ظهوره المثير للجدل في حفل الأوسكار
كتب:
إسراء عبد العزيز
09:17 ص | الإثنين 11 مارس 2024
7 معلومات عن جون سينا
ظهور غريب لفت إليه الأنظار، بعدما وقف المصارع الأمريكي المحترف جون سينا أمام كاميرات العالم في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ96 أمس، عاريًا تمامًا، فتصدر اسمه محركات البحث على جوجل، وجون سينا هو ممثل ومغني راب، بدأ مسيرته المهنية في كمال الأجسام قبل أن يظهر لأول مرة في مصارعة WWE.
حقق جون سينا في المصارعة شهرة كبيرة وفاز ببطولات عدة بل أنه الأكثر نجاحًا في الكثير من المجالات، ويشتهر بشعار «لا تستسلم أبدًا» ويعتقد بأهمية التعلم من الأخطاء، كما أنه دخل موسوعة جينيس، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» معلومات عن جون سينا.
7 معلومات عن جون سينا
- ولد جون فيليكس أنتوني سينا في 23 أبريل 1977 بمدينة وست نيوبيري بولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة.
- جون سينا من الشخصيات متعددة المواهب.
- يعتبر جون سينا مصارع أميركي محترف، مغني راب وممثل، كما أنه نجم WWE الأكثر نجاحا.
- اهتم جون سينا باحتراف المصارعة بعد تشجيعه من قبل موظفين النادي الرياضي في Venke Beach، وأصبح لديه الكثير من المعجبين بعد ظهوره في البرنامج التلفزيوني لشبكة UPN manhunt، وأصبح واحدا من أهم الأسماء في WWE.
- شارك جون سينا في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، في أفلام مثل «The Marine» و«Trainwreck» و«Blockers Fast & Furious 9».
مصارع ومغني راب ودخل موسوعة جينيس
- جون سينا نجح كمغني راب، كما أنه كتب العديد من الأغاني التي تميزت بأسلوبه الخاص، وأصدر ألبومات موسيقية وأغاني مفردة، وفي بعض الأحيان كان يستخدم أغانيه الخاصة في مقدمة لظهوره في المناسبات الخاصة بالمصارعة.
- دخل جون سينا موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد ما حطم الرقم القياسي العالمي لأكثر شخص يحقق رغبات لمؤسسة «Make-A-Wish» التي تعمل على تلبية أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض خطيرة، برصيد 650 أمنية، ولم يقترب أي شخص من تحقيق هذا العدد من الأمنيات في تاريخ المؤسسة الممتد لعقود، وفقًا لما أعلنته الموسوعة.