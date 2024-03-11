7 معلومات عن المصارع جون سينا بعد ظهوره المثير للجدل في حفل الأوسكار

ظهور غريب لفت إليه الأنظار، بعدما وقف المصارع الأمريكي المحترف جون سينا أمام كاميرات العالم في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ96 أمس، عاريًا تمامًا، فتصدر اسمه محركات البحث على جوجل، وجون سينا هو ممثل ومغني راب، بدأ مسيرته المهنية في كمال الأجسام قبل أن يظهر لأول مرة في مصارعة WWE.

حقق جون سينا في المصارعة شهرة كبيرة وفاز ببطولات عدة بل أنه الأكثر نجاحًا في الكثير من المجالات، ويشتهر بشعار «لا تستسلم أبدًا» ويعتقد بأهمية التعلم من الأخطاء، كما أنه دخل موسوعة جينيس، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» معلومات عن جون سينا.

7 معلومات عن جون سينا