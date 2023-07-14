جون سينا يظهر بشعار مستعار في فيلم barbie.. يُعرض 19 يوليو

يترقب عشاق الدمية الشهير باربي، طرح فيلم barbie بدور العرض السينمائي في مصر يوم 19 يوليو من الشهر الجاري، ويشارك في بطولته بخلاف مارجوت روبي، ورايان جوسيلنج، جون سينا الذي يعد واحدًا من أشهر نجوم المصارعة.

جون سينا بشعر أصفر في فيلم barbie

وطرحت الشركة المنتجة مجموعة من صور نجم المصارعة جون سينا، من كواليس تصوير فيلم barbie، حيث ظهر وهو يرتدي شعرًا مستعارًا باللون الأصفر، وقلادة مزينة بصدف البحر، فضلًا عن تداول صور سابقة وهى يرتدي ملابس أشبه بالزي الرسمي للمكسيك.

مارجوت روبي تجسد شخصية باربي

وتجسّد مارجوت روبي، شخصية أشهر دمية في عالم الألعاب وهى باربي، التي تخرج من عالمها الخاص المتعلق بالدمي، لتجد نفسها في عالم البشر، وتمر بعدد من المواقف والأزمات وكل ذلك في إطار كوميدي، ويصحبها في رحلتها الدمية كين ويقوم بدوره رايان جوسيلنج.

وكان قد تم طرح التريللر التشويقي لفيلم باربي في ديسمبر من العام الماضي، وحقق مايزيد عن 12 مليون مشاهدة، فيما تجاوز التريللر الدعائي الأول والذي تم طرحه الشهر الماضي 40 مليون مشاهدة.

فيلم باربي من إخراج جريتا جرويج، التي شاركت في كتابته مع زوجها نواه بومباخ، ويشارك في بطولته إيسا راي، مايكل سيرا، ألكسندرا شيب، كيت ماكنون، إيما ماكي.