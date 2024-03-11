بايدن: حرب غزة خلفت معاناة كبيرة للفلسطينيين ونواصل العمل لوقف فوري لإطلاق النار

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب في غزة خلفت معاناة كبيرة للفلسطينيين حيث قُتل أكثر من 30 ألفا أكثرهم مدنيون وآلاف من الأطفال، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وأضاف بايدن: «الولايات المتحدة ستواصل قيادة الجهود الدولية الرامية إلى إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر، والولايات المتحدة ستواصل العمل دون توقف للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الأقل كجزء من صفقة إطلاق سراح المحتجزين».

وتابع: «سنواصل البناء نحو مستقبل طويل الأمد من الاستقرار والأمن والسلام ويتضمن ذلك حل الدولتين».