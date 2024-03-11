«التحالف الوطني» يوقع الكشف الطبي على 635 مواطنا في مطروح

أطلف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددا من القوافل الطبية في محافظة مطروح، وجرى الكشف الطبي على 635 مواطنا من أهالي مدينة الضبعة، مع صرف العلاج بالمجان.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وإطلاق عدد من القوفل الطبية متعددة التخصصات، للكشف والعلاج مجانا.

مواد غذائية ولحوم

ونظمت مؤسسة راعي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات لأهالي قرية دندرة بمحافظة قنا، بالإضافة إلى توزيع سلع غذائية ولحوم ودواجن على نحو 500 أسرة بـ6 محافظات هي القاهرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، الأقصر، أسوان، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية.