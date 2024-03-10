شباب التحالف الوطني يوزعون الفوانيس والبالونات على المارة في الإسكندرية

أسعد مجموعة من شباب الإسكندرية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، المواطنين على كورنيش الإسكندرية بتوزيع فوانيس صغيرة وبالونات على الأطفال وأسرهم، في مشهد مبهج عم أرجاء الكورنيش من منطقة 45 حتى شارع خالد بن الوليد.

توزيع البالونات والفوانيس على المارة

اجتمع أكثر من 20 شاب وشابة سويا في مقر إحدى الجمعيات الأهلية لتجهيز البالونات والفوانيس، ثم وصلوا بها إلى كورنيش الإسكندرية لتوزيعها بشكل مجاني على المارة وتقديم التهنئة ببداية شهر رمضان المبارك.

وحرص شباب الإسكندرية على هذا الفعل للعام السابع على التوالي، تحت رعاية التحالف الوطني، لرسم الابتسامة على وجوه الجميع ويشاركونهم لحظاتهم المميزة، بحسب رامي يسري، قائد الشباب المشاركين في الفعالية المجتمعية مع انطلاق شهر رمضان الجاري.

توزيع فوانيس وبالونات في الإسكندرية

وأضاف «يسري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشباب وزعوا 500 فانوس و1000 بالونه بكورنيش الإسكندرية، وذلك للعام السابع على التوالي، وهذا العام تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

فعاليات استقبال رمضان في كل مناطق الإسكندرية

وأوضح أنه جرى تنظيم عدد من الفعاليات الاحتفالية ببدء شهر رمضان في ذات الموعد لتغطية كافة مناطق بالإسكندرية تحديدا «المنتزه والمندره و45 والعصافره، والإبراهيمية، وأبيس، والحضرة، والعطارين، كرموز وغيط العنب، البيطاش والعجمي، العامرية وعبد القادر».