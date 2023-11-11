التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل مؤتمرات «حكاية وطن» بالغريبة

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم السبت 11 نوفمبر، مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية و الإنجاز» بمحافظة الغربية، وتم استعراض كافة الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية بمحافظات الجمهورية ومنها الغربية، وهي المحطة الثالثة التي استقبلت المؤتمر.

وكان مؤتمر حكاية وطن قد انطلق في نسخته الأولى من محافظة المنيا ومنها إلى محافظة البحيرة، وتناولت فعاليات المؤتمر الحديث عن الإنجازات التي تمت في محافظة الغربية وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير للمحافظة على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة قطاعات المحافظة، وكذلك توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم.

وحضر المؤتمر عدد من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية، والعمد ومشايخ القرى، وممثلين عن الجمعيات النشطة بالمحافظة والقيادات الشابة الفاعلة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.