وزير الشباب يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمقر المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسات وجمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمشاركة الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني.

التعاون لتعزيز النمو الشامل للمجتمع

يأتي هذا البروتوكول فى ضوء تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون التحالف الوطني وذلك بعد موافقة مجلس النواب المصري.

من جانبة قال وزير الشباب والرياضة إن هذا التعاون والتنسيق يعكس رؤية الوزارة لتعزيز النمو الشامل للمجتمع المصري، وذلك في ظل الإيمان بأهمية توفير الفرص والمنصات التي تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم واكتشاف قدراتهم، وذلك من خلال توفير بيئة تشجيعية لممارسة الرياضة والمشاركة في أنشطة الشباب.

أهداف الكيان الوطني من خلال 27 جمعية

وتحدثت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي عن أهداف الكيان الوطني الذي يضم 27 جمعية ومؤسسة أهلية خدمية وتنموية للعمل في مجالات متنوعه مثل الخدمات الصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية في مختلف بقاع الجمهورية

حضر مراسم توقيع البروتوكول محمود فؤاد ممثل عن جمعية الاورمان، محمد رفاعي ممثل عن مؤسسة مصر الخير، محمد عبد الهادي ممثل عن جمعية رسالة، احمد موسي ممثل عن مؤسسة صناع الحياة والمكتب الفني للتحالف الوطني للعمل الأهلي.