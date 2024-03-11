تراجع سعر الدولار اليوم الاثنين 11-3-2024 مقابل الجنيه في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 11-3-2024 تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه، وفقًا لآخر تحديث أعلنه عدد كبير من البنوك عبر مواقعها الرسمية.

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري نحو 49.09 جنيه للشراء، و49.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم؛ ليسجل 49.10 جنيه للبيع، و49.20 جنيه للشراء مقابل 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارا في السعر وبلغ نحو 49.15 جنيه للبيع، و49.25 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية بعد تراجعه 10 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم متراجعًا بقيمة 20 قرشًا ليبلغ نحو 49.25 جنية للشراء، و49.35 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدولار اليوم متراجعا بقيمة 10 قروش ليسجل 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.