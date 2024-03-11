سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 11-3-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 11-3-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية جلسة التداول اليوم، إذ أعلنت المنصات الرسمية للبنوك آخر تحديث لسعر صرف الدولار، بعدما جرى تعديله بناءً على قرار سابق من البنك المركزي بتطبيق آليات السوق في تحديد سعر الصرف.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، والتي جاءت كالتالي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنك المركزي المصري نحو 49.46 جنيه للبيع، و49.33 جنيه للشراء.

صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 11-3-2024 في البنك الإهلي المصري نحو 49.15 جنيه للبيع، و49.25 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 11-3-2024 في بنك مصر نحو 49.25 جنيه للبيع، و49.15 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجّل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 11-3-2024 في بنك القاهرة نحو 49.25 جنيه للبيع، و49.35 جنيه للشراء.