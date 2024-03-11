ناقد فني: فيلم «أوبنهايمر» يناقش قضية استغلال العلماء سياسيا وعسكريا

علّق خالد محمود، الناقد الفني، على فوز فيلم الدراما والسيرة الذاتية «أوبنهايمر» بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 في دورته الـ96 هذا العام، والذي أقيم علي مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

رسالة فيلم «أوبنهايمر»

وقال الناقد الفني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رشا مجدي وأحمد دياب مقدمي برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أحداث الفيلم تدور حول صناعة القنبلة واستغلال العالم روبرت أوبنهايمر سياسيًا وعسكريًا.

استغلال العلماء في الأغراض السياسية والعسكرية

وأضاف الناقد الفني، أن الرؤية الشاملة لفيلم أوبنهايمر تتمثل في كيفية استغلال العلماء في الأغراض السياسية والعسكرية، متابعا أن مخرج الفيلم كريستوفر نولان كان رائعًا جدًا في نقل حياة العالم روبرت أوبنهايمر، وليس فقط حياته العلمية والتوترات التي لحقت به في حياته الأخيرة؛ بل أيضا حياته العاطفية.