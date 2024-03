فيلم «أوبنهايمر» الفائز الأكبر في سباق أوسكار 2024 بـ7 جوائز

أسدل الستار على النسخة الـ 96 من حفل توزيع جوائز أوسكار 2024، خلال الدقائق الماضية، وحقق عدد كبير من النجوم وصناع السينما جوائزهم الأولى في سباق الأوسكار، وحظى فيلم Oppenheimer بنصيب الأسد من الجوائز حيث حصد 7 جوائز من إجمالي 13 جائزة ترشح لها الفيلم، ليحصد جوائز أوسكار أفضل فيلم، أفضل ممثل لـ كيليان مورفي، أفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور، بالإضافة إلى أفضل إخراج لـ كريستوفر نولان، وهي أول جائزة أوسكار يحصدها المبدعين الثلاث.

وتتسع قائمة الجوائز التي حصدها فيلم Oppenheimer لتشمل أفضل مونتاج، أفضل تصوير سينمائي، بالإضافة إلى جائزة أفضل موسيقى تصويرية، وفي المركز الثاني جاء فيلم Poor Things الذي حصل على 4 جوائز وهي أفضل ممثلة لـبطلة الفيلم إيما ستون، أفضل تصميم أزياء، أفضل مكياج وتصفيف شعر، أفضل تصميم إنتاج، بينما حصل فيلم وThe Zone of Interest على جائزتي أفضل فيلم دولي بالإضافة إلى أفضل صوت.

Killers of the Flower Moon يخرج خالي الوفاض من سباق أوسكار.. وجائزة واحدة لـ Barbie

وعلى الجانب الآخر شهد حفل توزيع جوائز أوسكار خسائر كبيرة أيضا، حيث خرج فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي خالي الوفاض بالرغم من ترشحيه إلى 10 جوائز وعلى نفس المنوال خرج فيلم Maestro بطولة وإخراج برادلي كوبر دون جائزة واحدة من إجمالي 7 جوائز ترشح لهم، بينما كان فيلم Barbie أوفر حظا منهم فحصد جائزة واحدة وهي جائزة أفضل أغنية أصلية بعنوان "What Was I Made For وذلك من إجمالي 8 جوائز ترشح لهم الفيلم.