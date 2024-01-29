سياسي أمريكي يطالب بتكريم ضحايا مشروع «أوبنهايمر» في حفل أوسكار 2024

مع اقتراب موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96، وتصدر فيلم Oppenheimer ترشيحات الجوائز بـ13 جائزة، ظهرت دعوات تطالب بإلقاء الضوء على ضحايا مشروع «منهاتن» الذي تناوله الفيلم.

ويتناول الفيلم السيرة الذاتية للعالم روبرت ج. أوبنهايمر الذي ساهم بجهوده في اختراع القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية، ويحمل الفيلم توقيع المخرج كريستوفر نولان.

ووجه عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوش هاولي، رسالة إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار، يطلب فيها هوليوود بمساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاع خلال مشروع مانهاتن من خلال «سرد قصصهم»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

معاناة من آثار صحية واقتصادية

وطالب «هاولي» من الأوسكار تكريم «ضحايا برامج التجارب النووية الأمريكية»، في حفل توزيع الجوائز المقام في 10 مارس المقبل، وأكد ضرورة أن يشير الحفل للمواطنين الأميركيين الذي كانوا ضحية للتجارب النووية التي أجراها مشروع أوبنهايمر على الأراضي الأميركية، وأشار إلى أن هؤلاء المواطنين ما زالوا إلى اليوم يعانون من الآثار الصحية والاقتصادية لهذه التجارب ويجب تعويضهم بشكل عادل.

وتابع في رسالته: «يروي فيلم أوبنهايمر قصة مقنعة عن برامج اختبار الأسلحة النووية، لكنها لا تحكي قصص الأمريكيين ضحايا تلك التجارب، والذين وما زالوا يواجهون العواقب الصحية والمالية للأبحاث النووية الأمريكية، بعد كل هذه السنوات».