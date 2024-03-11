ساعات قليلة تفصلنا عن إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك 2024، وعليه ينتظر المواطنون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024، إذ يحرصون، على أداء الفروض الخمسة في مواقيتها.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الإثنين 11-3-2024، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية فيما يخص مواقيت الصلاة في الإسكندرية خلال شهر رمضان الجاري.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

ويكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم مع الساعة 6:06 مساء وذلك في أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الإثنين 11-3-2024

وتعد فترة الصوم اليوم هي الأقل مقارنة بباقي أيام الشهر الكريم، إذ يتأخر موعد صلاة المغرب يوميًا حتى نهاية الشهر الكريم.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

وبذلك يكون موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم في الساعة 6:06 مساءاً وتفتح المساجد أبوابها لاستقبال المصلين.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية

ويكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية اليوم الاثنين 11-3-2024 بمجرد بدء صلاة المغرب في الساعة 6:06 مساء.