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دراما المتحدة

كاتبة سياسية: استمرار جرائم إسرائيل في غزة يقوض جهود الوساطة في تحقيق الهدنة

كتب:

هانى حسن
10:56 ص | الإثنين 11 مارس 2024
باحثة سياسية فلسطينية

باحثة سياسية فلسطينية

قالت الدكتورة تمارا حداد، باحثة سياسية فلسطينية، إن استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة يقوض كل الجهود الدولية وعمل الوسطاء في تحقيق الهدنة المؤقتة، لافتة إلى أن الاحتلال سيقتحم رفح الفلسطينية عاجلا أو آجلا، لكنه يريد دخول النقطة المناسبة في الوقت المناسب للقضاء على كتائب المقاومة الفلسطينية.

وخلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أضافت حداد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كان يأمل تحقيق الهدنة المؤقتة في شهر رمضان، حتى يعيش المواطن الفلسطيني في غزة بأمن وأمان، لكن هذه الجهود لم تتحقق على أرض الواقع.

إسرائيل ترغب في إطالة الحرب بشكل متعمد

وتابعت: «الاحتلال الإسرئيلي يريد إطالة الحرب بشكل متعمد حتى يحقق الأهداف التي يشير إليها، رغم أن هذا الأمر في حاجة إلى وقت طويل، ونتنياهو أشار إلى أن الحرب قد تستمر لمدة عشرين إلى أن تتحقق الأهداف».

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