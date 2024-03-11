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دراما المتحدة

كيف احتفل أطفال غزة بشهر رمضان؟.. لم يستسلموا للظروف

كتب:

أحمد عادل موسى
11:07 ص | الإثنين 11 مارس 2024
طفل يمسك بفانوس في غزة

طفل يمسك بفانوس في غزة

رغم المعاناة التي يعيشها سكان غزة والنازحون في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، إلا أن أرواحهم الصلبة لا تستسلم للظروف الصعبة ولا الواقع المرير، فيحاولون خلق صورة مبهجة في شهر رمضان المبارك والاحتفال به مثل باقي الدول.

أطفال غزة يستقبلون شهر رمضان بتهليل وفرحة

ورغم آلام الحروب والنزوح، يستقبل الأطفال الفلسطينيون شهر رمضان المبارك بتهليل وفرحة وأناشيد بجانب ذلك، تعليق الفانوس والزينة الرمضانية، ويتحدون الظروف الصعبة التي يعشها النازحين برفح نتيجة نقص الامدادات من السلع الأساسية، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا» الفلسطينية.

أطفال غزة يحتفلون على طريقتهم الخاصة

ويحتفل أطفال غزة بقدوم شهر رمضان المبارك على طريقتهم الخاصة باستخدام المفرقعات النارية، بالرغم المعاناة من قلة طعام وهدنة، فنرى أن هذه الألعاب ترسم  على وجهم الابتسامة والفرحة والسرور.

ارتفاع عدد الشهداء والمصابين

وفي أول أيام شهر رمضان المبارك، استشهد وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة فجر اليوم، وذلك جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

ووفقًا لإحصاءات غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31045 شهيدًا و 72654 جريحًا منذ السابع من أكتوبر 2023، وقد ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن سقوط 85 شهيدًا و 130 جريحًا.

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بقلم أحمد عادل موسى