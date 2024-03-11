طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز.. حلوى خفيفة بعد الإفطار

الكريم كراميل من الحلوى الشهيرة في المطابخ العالمية، وهو يتسم بمذاق لذيذ وخفيف يصلح لجميع الأوقات والمناسبات، ويمكن تحضيره في المنزل بشكل سهل وسريع، ومع إقبال شهر رمضان المبارك نُقدم طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز الذي يُمكن لربة المنزل تحضيره بسهولة لأفراد أسرتها بعد الإفطار.

طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز

بحسب طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدمتها عبر برنامجها «على قد الأيد» بقناة سي بي سي، نُقدم طريقة عمل الكريم كراميل الجاهز، كالتالي:

المقادير

5 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

3/4 كوب سكر.

960 جرام كريم كراميل، أي ما يعادل 6 باكيت.

10 كوب ماء.

خطوات تحضير الكريم كراميل الجاهز

ضعي الماء والحليب والسكر في قدر على النار واتركي المزيج ليغلي.

ضيفي الكريم كراميل وقلبي المزيج جيدا.

اتركي المزيج على النار ليغلي مع التحريك المستمر حتى يكثف المزيج.

ارفعي الكريم كراميل من على النار ووزعيه في كاسات، ثم ضعيه في الثلاجة ليبرد.

طريقة عمل بودرة الكريم كراميل

كما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل بودرة الكريم كراميل كالتالي:

مقادير الكريم كراميل

4 بيضات

2 كوب لبن

4 فانيليا

نصف كوب سكر

لعمل الكراميل

2 ملعقة كبيرة ماء

كوب سكر

طريقة تحضير الكريم كراميل