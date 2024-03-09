فرحة رمضان.. توزيع حلوى وفوانيس وشيكولاتة على المارة بشوارع الدقهلية

أملا في نشر البهجة وبث السعادة في قلوب المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، قرر مجموعة من الشباب بمدينة السنبلاوين نشر الفرحة بالشوارع من خلال توزيع حلوى شيكولاتة في علب على هيئة فوانيس رمضان.

وراح شباب السنبلاوين يصطفون على الطرقات من أجل توزيع الحلوى ورسم ابتسامة على الوجوه، وفقا لأحمد العبودي ابن السنبلاوين لـ«الوطن»، إذ بدأت الفكرة بتوزيع بعض الفوانيس.

توزيع فوانيس على المواطنين بمناسبة شهر رمضان

ولاقت الفكرة إعجاب الكثير ورسمت الفرحة على وجوه المارة في الشوارع الرئيسية بالمدينة: «فجأة كنا بنوزع عدد من الفوانيس فيها شوكلاته، لقينا في إقبال وفرحة كبيرة قررنا أننا نوزع شوكولاته وبرنسيسية وكراميل وأشكال مختلفة من الحلوى».

وأضاف العبودي، أن الفكرة أعجبت الكثير خاصة الأطفال: «أطفال كثيرة كانت في المقدمة بتدفع أهلها أنهم ياخدوا وينبسطوا، وفعلا سر السعادة كان في الفرحة والبسمة المرسومة على الوجوة».

نشر البهجة والسعادة علي الوجوه

وأوضح عبد الرحمن محمد ابن الدقهلية، أن الفكرة كانت لنشر البهجة والسعادة: «شهر رمضان في مصر حاجة ثانية وله طعم مختلف والمصريين شعب طيب بيحب الفرحة، وبيستنى شهر رمضان، ويستقبله أحسن استقبال».

«حبينا نفرح الكل معانا، ونقولهم كل سنة وانتم طيبين بس بطريقتنا»، بتلك الكلمات عبر العبودي عن فرحته بالنتيجة التي وصلت لها فكرته، والتي استمرت لليوم الثاني بعد أن بدأ الكثير يتوافد عليه من أجل أخد الهدية الخاصة به.