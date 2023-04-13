أسعار حلوى عيد الفطر بمعارض أهلا رمضان في الشرقية..تبدأ من 20 جنيها

يستعد المسلمون خلال أيام قليلة، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، في المقابل تستعد الأسر لشراء حلوى وشوكولاتة العيد، لتقديمها للضيوف وزوار عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى تقديم كل المأكولات التي تقدم في مثل تلك المناسبة، مثل الكعك والبسكويت والغريبة، لذا تقدم «الوطن» قائمة أسعار الحلوى بمعارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية.

وتستعرض «الوطن»، أسعار حلوى وشوكولاتة العيد 2023 في معارض أهلًا رمضان، التي تبدأ بنحو 20 جنيهًا للكيلو من حلوى الطوفي، ثم تختلف الأسعار لحلوى عيد الفطر 2023 وفقًا للنوع والجودة، فمثلا توجد حلوى العيد محشوة بالكراميل أو المكسرات وبنكهات عديدة، أو بسكوت محشو شوكولاتة أو شوكولاتة صافية.

أسعار حلوى العيد بمعارض أهلا رمضان في الشرقية

وأوضح فادي العسال، بائع بمعارض أهلًا رمضان بمحافظة الشرقية، أسعار حلوى العيد التي تختلف حسب نوع الشوكولاتة وحشوها كالتالي:

- تبدأ الأسعار من 20 جنيهًا لحلوى الطوفي.

- يصل سعر كيلو الفاندام لـ40 جنيهًا.

- سعر كيلو الحلوى المشكلة 90 جنيهًا.

وأشار «فادي» إلى أنّ أسعار الحلوى سواء كانت بسكويت بشوكولاتة أو شوكولاتة محشوة كراميل أو مكسرات أو غيرها من الحشوات، تبدأ من 45 جنيهًا حتى 100 جنيه للكيلو.

أسعار حلوى عيد الفطر

وقال محمد سعد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية، طرحت قائمة بالسلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالشرقية، لافتًا إلى الاستعداد لعيد الفطر المبارك بطرح حلوى العيد بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في المحلات التجارية.