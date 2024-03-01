طريقة عمل الكنافة «الكدابة» في رمضان.. «حلوى اقتصادية سريعة»

الكنافة من الحلوى الشهيرة التي تحب العائلات تناولها في شهر رمضان المبارك، وتتسم بمذاق شهي لذيذ، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة من خلال تغيير المكونات بحسب ما تفضله الأسرة.

وتُعتبر الكنافة الكدابة من أميز الوصفات التي يُمكن لربة المنزل إعدادها بسهولة وسرعة لتقديمها بعد وجبة الإفطار، بحسب وصفة الشيف غادة التلي، كالآتي:

طريقة عمل الكنافة الكدابة

- 600 جرام توست.

- 400 جرام زبدة، ويُمكن استبدال الزبدة بزيت.

لتحضير القشطة:

- 4 أكواب حليب سائل.

- 6 ملاعق كبيرة نشا الذرة.

- 1/2 كوب ماء.

- 3 ملاعق كبيرة ماء الزهر.

- 1 ملعقة كبيرة فانيليا.

- 1/4 كوب سكر.

ضعي الحليب على النار مع السكر والفانيلا وماء الزهر، واتركيها حتى الغليان، وبعدها اذيبي النشا في نصف كأس ماء ثم ضعيه على الحليب المغلي وحركيه جيدًا حتى يصبح مزيجًا متماسكًا واتركيه ليبرد نصف ساعة.

مقادير تحضير الشربات

- 2 كوب سكر

- 1 كوب ماء

- 1 ملعقة صغيره عصير ليمون.

ضعي الماء مع السكر في قدر على النار دون تقليب، واتركي شربات الكنافة على نار متوسطة حتى الغليان، ثم ضيفي عصير الليمون مع تقليب السكر والماء.

خطوات تحضير الكنافة الكدابة

- اطحني التوست جيدًا، ثم ضعي عليه كوبًا من الزيت وافركيه جيدًا.

- خذي أكثر من نصف مقدار التوست بقليل وافرديه في الصينية حتى الأطراف.

- افردي القشطة فوق التوست ثم ضعي التوست المتبقي فوق القشطة وضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى يصبح لونها أحمر.

- اخرجي الصينية من الفرن، ثم وزعي العسل البارد على الصينية.

طريقة تحضير الكنافة الكدابة بالجبن

يمكن لربة المنزل تحضير الكنافة الكدابة بالجبن، من خلال تحضير المقادير التالية:

- 1 كيس توست.

- 100 جرام زبدة ذائبة.

- 2 كوب حليب بودرة.

- 3/4 كوب سميد.

- 7 ملاعق صغيرة سكر أبيض.

- 5 أكواب ماء.

- 200 جرام جبنة موتزاريلا.

- 1 كوب شربات بارد.

طريقة عمل الكنافة الكدابة بالجبن

- فتتي التوست في وعاء ثم ضيفي له الزبدة الذائبة وقلبيها جيدا.

- افردي نصف كمية التوست في صينية.

- ضعي الماء والحليب البودرة والسميد والسكر في قدر آخر واخلطيها على نار هادئة حتى يتشكل مزيج سميك، ثم ضيفي الجبنة واستمري في التقليب.

- صبي المزيج فوق التوست وافردي باقي التوست فوقها.

- ادخلي الصينية في فرن ساخن مسبقا لمدة 30 دقيقة، ثم اخرجي الصينية وصبي الشربات البارد مباشرة.