«أوقاف شمال سيناء» تواصل برنامج ختم القرآن «صحح قراءتك» بمساجد المحافظة

تواصل مديرية أوقاف شمال سيناء، عقب صلاة العشاء، من كل ليلة، جلسة تلاوة بالمساجد الكبرى بشمال سيناء، على مستوى إدارات الأوقاف الفرعية، ضمن برنامج ختم القرآن الكريم «صحح قراءتك»، والذي أطلقته وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات الإقليمية.

ويشارك الجمهور مع إمام المسجد بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم يومياً بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه.

استحسان رواد المسجد وزيادة ملحوظة في الأعداد

قال الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر بالعريش لـ«الوطن»، إن برنامج صحح قراءتك مستمر حتى شهر رمضان بجميع المساجد الكبرى، وقد لقي استحسان رواد المساجد بالمحافظة، وشهدت الأعداد زيادة ملحوظة في أعداد الحاضرين.

وأضاف، أن سلسلة صحح قراءتك، هي تكملة لعدة أنشطة وفاعليات تقوم بها مديرية الأوقاف من أجل تحسين القراءة، وأيضا العمل على إعطاء دروس على هامش القراءة في التفسير والفقه وبعض الأحاديث الدينية.

استمرار دروس الحفظ للنشء بشمال سيناء

بدورها أكدت مديرية الأوقاف في بيان، أنها مستمرة في دروس الحفظ والفقه للنشء الصغير في المساجد الكبرى، في العريش، والشيخ زويد، وبئر العبد، ووسط سيناء، وذلك لتكملة لما تم بدأه في إجازة نصف العام، ولاقى استحسان الجميع من الدراسين وأولياء الأمور، وتحسن الكثير من عملية القراءة والفهم، وحفظ بعض الأجزاء المقررة على تلاميذ المدارس.