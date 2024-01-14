أسعار برامج عمرة رمضان 2024.. شهر كامل وهذا سعر رحلة ختم القرآن

أسعار برامج عمرة رمضان 2024، حددتها اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة، قبل إقبال المواطنين على حجز العمرة لشهر رمضان هذا العام.

أسعار برامج عمرة رمضان 2024

ووفقا لتصريحات خاصة من عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة إيهاب عبدالعال، فإن أسعار برامج عمرة رمضان 2024، ستكون كالتالي:

- تبدأ عمرة رمضان هذا العام من 40 ألف جنيه، وذلك للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها شهرا كاملا أب نحو 30 يوما.

- يتم تسكين المعتمرين بالغرفة رباعيا في فنادق 3 نجوم، وتبعد عن الحرم المكي بأكثر من 1200 متر.

- توفر شركات السياحة المنظمة لهذا البرنامج وسيلة لنقل المعتمرين من وإلى الحرم المكي.

أسعار عمرة رمضان فئة 5 نجوم

فيما تشمل أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال شهر رمضان 2024، وفقا للمعلن من اللجنة كالتالي:

- تبدأ من 90 ألف جنيه.

- يتم تسكين المعتمرين في الغرفة الواحدة.

أسعار عمرة ختم القرآن

تشمل عمرة ختم القرآن الـ10 أيام الأخيرة من شهر رمضان لذا يطلق عليها عمرة ختم القرآن، وتتخطى حاجز الـ200 ألف جنيه، ويتم تسكين المعتمر في غرفة ثنائية.

ويقبل المواطنون حاليا على حجز رحلات العمرة خلال شهر رمضان 2024، إذ يعتبر شهر رمضان من أشهر الذروة التي يقبل المصريون فيها على السفر للعمرة.