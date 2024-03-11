الأزهر يحذر من 9 أفعال تفطر في رمضان.. منها قطرة الأنف بهذه الحالة (صور)
كتب:
أحمد البهنساوى
12:23 م | الإثنين 11 مارس 2024
الأزهر يوضح أفعال تبطل الصيام - أرشيفية
حذّر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف من 9 أفعال تُفطر في صيام رمضان، ونشر المجمع صورًا توضحية عبر صفحته على «فيسبوك»، في اليوم الأول من شهر رمضان 1445، الموافق 2024 ميلاديا، ويستعرض التقرير التالي هذه الأفعال.
9 أفعال تبطل الصيام
وأوضح مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، الأفعال التسعة التي تُبطل صيام رمضان كالآتي:
1- الجماع في نهار رمضان أنزل أم لم ينزل: وعليه القضاء والكفارة، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وعلى الزوجة القضاء فقط.
2- تعمد شرب الدخان بجميع صوره يفطر.
3- نزول دم الحيض والنفاس قبل المغرب ولو بلحظة.
4- الأكل والشرب عمدا يفطر.
5- القئ متعمدا يفطر.
قطرة الأنف
6- قطرة الأنف إذا وجد الطعم في الحلق تفطر.
7- أفطر ظانا غروب الشمس، ولم تغرب، يفطر.
8- إنزال المني باليد «الاستمناء» في نهار رمضان يفطر.
9- تسحر أو جامع، ظانا عدم طلوع الفجر، وتبين طلوعه، يفطر.