أمين الفتوى بدار الإفتاء لقناة الناس: قطرة العين لا تُفطر صاحبها بعكس «الأنف»

كشف الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي للحصول على القطرة في الصيام، موضحًا: «يجب أن نفرق بين قطرة الأنف وقطرة العين، فالفرق في المحل، أي المكان الذي سندخل منه هذه القطرات».

الأنف منفذ مفتوح وطبيعي.. والقطرة فيها مُفطرة

وقال فخر، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «العين ليست منفذا مفتوحا، أما الأنف فهو منفذ مفتوح وطبيعي، إذا استخدمنا القطرة في الأنف ونزلت إلى الحلق وابتلعتها نكون قد أفطرنا».

العين ليست منفذا مفتوحا

وأضاف: «أما لو استعملت القطرة في العين، فإن العين ليست منفذا مفتوحا وطبيعيا حتى لو وجدنا طعمها، وهذا هو الفارق بين قطرتي العين والأنف».